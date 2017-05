சுகேஷுக்கு ஜாமீன் தரலைன்னா பின் விளைவுகள் பயங்கரமாக இருக்கும்...பெண் நீதிபதிக்கு மர்ம நபர் மிரட்டல்

தினகரனின் புரோக்கர் சுகேஷூக்கு ஜாமீன் வழங்காவிட்டால் கடும் விளைவுகளை சந்திக்க நேரிடும் என்று டெல்லி நீதிபதி பூனம் சௌதரிக்கு போனில் மிரட்டல் விடுத்த தகவல் வெளியாகி அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

Story first published: Monday, May 8, 2017, 11:45 [IST]

English summary

Poonan Choudary who is a Judge of Thees Hasari court, has got anonymous phone call threat to leave sukesh in bail. Police probe starts.