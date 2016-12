டெல்லி மெட்ரோ ரயில்களில் பிடிபடும் பிக்பாக்கெட்டுகளில் 91% பெண்கள்!

டெல்லி மெட்ரோ ரயில் மற்றும் ரயில் நிலையங்களில் இந்த ஆண்டு பிக்பாக்கெட் அடித்து சிக்கியவர்களில் 91% பேர் பெண்கள் எனத் தெரியவந்துள்ளது. டெல்லியில் குற்றச்செயல்கள் தொடர்பான புள்ளிவிவரத்தில் இந்த தகவல் தெ

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Women constitute over 91% of pickpockets apprehended by the CISF in the Delhi Metro network. The CISF apprehended a total of 479 pickpockets, out of which an overwhelming 438 were women,