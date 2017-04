தினகரனுடன் டெல்லி போலீஸ் சென்னை வருகை... தங்களையும் விசாரிப்பார்களோ.. எடப்பாடி அணிக்கு கிலி- வீடியோ

டெல்லி குற்றப்பிரிவு போலீசார் தினகரனை ஐந்து நாள் காவலில் எடுத்து, விசாரணைக்கு சென்னை வந்துள்ளனர். சென்னையில் அவருடன் நெருங்கிய தொடர்பில் இருந்த அதிமுக அம்மா அணியைச் சார்ந்தவர்களும் விசாரிக்கபப்டுவார்

English summary

TTV Dinakran brought to Chennaifor inquiry by Delhi crime police. His close friends are under scanner and will be inquired at any time.