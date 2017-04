தமிழக விவசாயிகள் மீது கண்மூடித்தனமாக தடியடி நடத்திய மோடி போலீஸ்!

டெல்லியில் ரிசர்வ் வங்கியை முற்றுகையிட்டு போராட அய்யாக்கண்ணு தலைமையில் பேரணியாகச் சென்று தமிழக விவசாயிகள் மீது கண்மூடித்தனமாக தாக்குதல் நடத்தி கைது செய்தது டெல்லி போலீஸ்.

English summary

In Delhi, Tamilnadu farmers are protesting against central government for about 26 days. Yesterday they went a procession to reserve bank of Inda. Delhi police handled them very violently and arrested them.