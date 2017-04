தேர்தல் ஆணையத்தில் சசி, தினகரனுக்காக புரோக்கர் வேலை... மாஜி ஐஏஎஸ் அதிகாரி பவன் ரெய்னா சிக்குகிறார்!

தேர்தல் ஆணையத்தில் சசிகலா கோஷ்டிக்கு புரோக்கர் வேலை பார்த்ததாக மாஜி ஐஏஎஸ் அதிகாரி பவன் ரெய்னாவும் சிக்குகிறார்.

English summary

Delhi police will send a summon to TamilNadu Govt's Ex Special Representative to Delhi Pawan Raina on the bribe case against TTV Dinakaran.