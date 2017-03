மாவோயிஸ்டுகளுடன் தொடர்பு.. டெல்லி பல்கலை பேராசிரியருக்கு ஆயுள் தண்டனை

டெல்லி பல்கலைக்கழக பேராசிரியருக்கு கட்சிரோலி செஷன்ஸ் நீதிமன்றம் ஆயுள் தண்டனை வழங்கி தீர்ப்பளித்துள்ளது.

English summary

Delhi University professor GN Saibaba and four others were sentenced to life in jail by the Gadchiroli Sessions Court today, after being found guilty of helping a banned Maoist group. A sixth convict was sentenced to 10 years in jail.