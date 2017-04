கொடுமை... தம்பியுடன் உறவு வைக்க மிரட்டிய கணவர்... கழுத்தை நெரித்துக் கொன்ற மனைவி!

தனது தொழிலை கவனித்துக் கொள்ள ஆண் வாரிசு வேண்டும். எனவே உன் தம்பியுடன் உறவு வைத்துக் கொள் என்று கூறிய கணவரை மனைவி கழுத்தை நெரித்துக் கொன்றார்.

English summary

In Delhi a woman killed her husband with his brother. They killed him after the murdered man forced his wife to have intimacy with her own brother.