ரூ.5 லட்சம் வரதட்சணை கேட்டு திருமணத்தையே நிறுத்திய மணமகன்.. டெல்லியில் பரபரப்பு

திருமணத்தின் முதல் நாளன்று ரூ.5 லட்சம் வரதட்சிணை கேட்டு திருமணத்தை மணமகன் நிறுத்தியதாக மணப்பெண் வீட்டார் டெல்லி காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தனர்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Bride groom's family demanded Rs. 5 Lakhs as dowry from bride's family on previous day before the marriage. They are unable to meet the groom's demand. so the groom cancelled the marriage. Delhi police probing is on.