வங்கியில் ரூ.5 லட்சத்திற்கு அதிகமாக டெபாசிட் செய்தவர்களுக்கு நோட்டீஸ்! வருமான வரித்துறை கெடுபிடி

டெபாசிட்தாரர்கள் அளிக்கும் விளக்கத்தை பெற்றுக்கொண்டு, மார்ச் 31ம் தேதிக்கு பிறகு அவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று தெரிகிறது.

English summary

Nearly half of the 18 lakh people under the I-T scanner for suspicious bank deposits post cash ban have been put in the ‘doubtful’ category, but action against them will follow only after the new tax amnesty scheme ends on March 31.