பண மதிப்பிழப்பால் பொருளாதார மந்தநிலை... பிரணாப் வருத்தம் !

ரூபாய் நோட்டு விவகாரம் இந்திய பொருளாதாரத்தில் தற்காலிக மந்த நிலையை ஏற்படுத்தும் என்று ஜனாதிபதி பிரணாப் முகர்ஜி கூறியுள்ளார்.

English summary

Pm Modi’s demonetisation drive may lead to a temporary slowdown of the economy, said President Pranab Mukherjee