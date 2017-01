லோக்சபாவிற்கு இப்போது தேர்தல் நடந்தால் 360 இடங்களில் பாஜக கூட்டணி வெல்லும்- இந்தியா டுடே போல்

மத்திய அரசின் செல்லாத ரூபாய் நோட்டு அறிவிப்புக்குப் பின்னர் பிரதமர் மோடியின் செல்வாக்கும், மதிப்பும் நாட்டு மக்கள் மத்தியில் உயர்ந்துள்ளதாக கருத்து கணிப்பு ஒன்று தெரிவித்துள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Prime Minister Narendra Modi-led NDA government if an India Today-Karvy survey is to be believed. According to the survey, Modi-led NDA can win as many as 360 seats if General Elections are held today.