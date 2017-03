ரூபாய் நோட்டு செல்லாது அறிவிப்பால் இந்திய பொருளாதாரம் பாதிக்கவில்லையாம்.. சொல்கிறார் உலக வங்கி சிஇஓ

ரூபாய் நோட்டு செல்லாது அறிவிப்பால் இந்திய பொருளாதாரம் பாதிக்கப்படவில்லை என்று உலக வங்கியின் தலைமைச் செயல் அதிகாரரி கிருஸ்டாலினா ஜார்ஜிவா தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

Prime Minister Narendra Modi’s decision to ban high-value banknotes as part of efforts to stamp out corruption will have a profound and positive impact on India’s economy, World Bank CEO Kristalina Georgieva has said.