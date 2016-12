20 ஆண்டுகள் பின்னோக்கி சென்றுவிட்டது இந்தியா… குளறுபடிக்கெல்லாம் மோடியே காரணம்.. மம்தா பளீர்

பண மதிப்பு ரத்து நடவடிக்கையால் 50 நாட்களில் இந்தியா 20 ஆண்டுகள் பின்னோக்கி சென்றுவிட்டது என்று மம்தா பானர்ஜி குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.

English summary

West Bangal Chief Minister Mamada Barnarjee slammed Modi over demonetization its impact in India today.