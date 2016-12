கட்டுக்கட்டாய் 2000 ரூபாய் நோட்டு… ஏர்போர்ட்டில் சிக்கிய நைஜிரியப் பயணி... போலீசார் விசாரணை

உரிய ஆவணங்கள் இல்லாமல் புதிய 2000 ரூபாய் நோட்டுக்களை வைத்திருந்த நைஜிரியப் பயணி ஒருவரை போலீசார் கைது செய்துள்ளனர்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

A Nigerial national, who carrying Rs 53.78 lakh in new Rs 500 and Rs 2,000 currency notes, was arrested in Indira Gandhi International Airport today.