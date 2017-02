பண மதிப்பிழப்பு நடவடிக்கை தைரியமான முடிவு: அருண் ஜேட்லி புகழாரம்!!!

மத்திய அரசின் பணமதிப்பிழப்பு நடவடிக்கை தைரியமானது என நிதியமைச்சர் அருண் ஜேட்லி புகழாரம் சூட்டியுள்ளார். நாட்டின் வளர்ச்சிக்கு பணமதிப்பிழப்பு நடவடிக்கை வழிவகுக்கும் என்றும் அவர் கூறினார்.

English summary

Demonetization is a bold and decisive move, Finance Minister Arun Jaitley said while presenting the Union Budget 2017 at Parliament on Wednesday.