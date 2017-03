மல்லையா சொத்துக்களை வாங்க ஆளில்லை.. விலையை குறைத்தும் பயனில்லை

மும்பை மற்றும் கோவாவில் உள்ள மல்லையாவுக்குச் சொந்தமான இல்லங்களின் விலையில் 10 சதவீதம் விலைக்குறைக்கப்பட்டும் நேற்ற நடத்தப்பட்ட மறுஏலம் தோல்வியடைந்தது.

English summary

Vijay Mallaya's assets were not sold even 10 percentage amount deducted. The assets has come for reauction for 3rd time.