தமிழக விவசாயிகள் போராட்டத்தால் கர்நாடகாவுக்கு கெட்ட பெயராம்.. அலர்ட் செய்யும் தேவகவுடா

டெல்லியில் தமிழக விவசாயிகள் நடத்தி வரும் போராட்டத்தால், கர்நாடகாவுக்கு கெட்ட பெயர் ஏற்பட்டு வருகிறது என முன்னாள் பிரதமர் தேவகவுடா தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

Ex PM Devegowda says, Tamilnadu farmers protest in Delhi giving bad light to Karnataka, he condemned Rahul Gandhi who has visited protest place.