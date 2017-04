ஏழுகொண்டலவாடா.. இப்படி செல்லாத நோட்டா உண்டியல்ல போட்றாங்களே கோவிந்தா!

திருப்பதி ஏழுமலையான் உண்டியலில் ஒரே நாளில் ரூ. 7 லட்சம் மதிப்பிலான பழைய நோட்டுகள் காணிக்கையாக செலுத்தப்பட்டன.

English summary

After demonitisation TTD is in trouble to change the Rs. 12.7 crore worth old notes deposited by devottees. Now 7 Lakhs more old notes has deposited in hundial on day before yesterday. TTD has kept old notes aside.