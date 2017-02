பெங்களூரில் சசிகலா ஆதரவாளர்கள் கார் மீது நடந்த தாக்குதல் நாடகம்? போலீஸ் விசாரணையில் அம்பலம்

தமிழக சிறைக்கு சசிகலா தன்னை மாற்ற நீதிமன்றத்தை அணுக முன்னேற்பாடாக இந்த தாக்குதல் நடந்துள்ளதாக போலீசாருக்கு தகவல் கிடைத்துள்ளது.

English summary

There were chaotic scenes outside the central jail on Wednesday as Sasikala Natarajan surrendered before the special court after being convicted in the disproportionate assets case. Police sources suspect that the violence that took place outside the court hall was a stage managed one.