முதன்முறையாக தமிழக அரசு கேபிள் டிவி நிறுவனத்துக்கு டிஜிட்டல் உரிமம்… முதல்வர் நன்றி

தமிழக அரசு கேபிள் டிவி நிறுவனத்திற்கு டிஜிட்டல் உரிமை மத்திய அரசு வழங்கியுள்ளது. இதற்கு தமிழக முதல்வர் எடப்பாடி பழனிச்சாமி பிரதமர் மோடிக்கு நன்றி தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

TN CM Edapadi Palanisamy has thanked to PM Modi for getting Digital license to government cable TV.