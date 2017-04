காங்கிரஸ் பொதுச் செயலாளர் பதவியில் இருந்து திக்விஜய் சிங் நீக்கம்.. புதிய பொறுப்பாளர்கள் நியமனம்

கோவா மற்றும் கர்நாடக மாநிலத்திற்கான காங்கிரஸ் பொதுச் செயலாளர் பதவியில் இருந்து திக்விஜய் சிங் நீக்கப்பட்டுள்ளார்.

English summary

Post Goa fiasco, Congress workers in Karnataka had demanded ouster of Digvijaya Singh accusing him of failing to understand ground realities.