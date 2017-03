அடிப்படை உறுப்பினராகக் கூட இல்லாத தினகரன் எப்படி அதிமுக வேட்பாளர்? மாஃபா பாண்டியன் அதிரடி

அடிப்படை உறுப்பினராகக் கூட இல்லாத டிடிவி தினகரன் எப்படி அதிமுகவின் வேட்பாளராக அறிவிக்க முடியும் என்று ஓபிஎஸ் அணி மாஃபா பாண்டியராஜன் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

English summary

TTV Dinakaran declared as a R.K. Nagar candidate is illegal, says OPS team Mafai Pandiarajan in Delhi.