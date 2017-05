திஹாரில் சோக மூடில் டிடிவி தினகரன்... அறையை விட்டு வெளியே வருவதேயில்லை!

திஹார் சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ள டிடிவி தினகரன் அறையை விட்டு அதிகமாக வெளியே வருவதில்லையாம்.

English summary

TTV Dinakaran is not in happy mood in Tihar jail it seems. Sources say that he in not coming out of his cell.