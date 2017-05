கப்பல் மூலம் கண்டெய்னரில் பணம் கடத்தல்.... வெளிநாட்டு நெட்வொர்க் மூலம் தினகரன் "அசத்தல்"!

இரட்டை இலை சின்னம் பெற லஞ்சம் கொடுத்த வழக்கில் கைது செய்யப்பட்டுள்ள டிடிவி தினகரன் கண்டெய்னர்களில் பணம் கடத்தியது தற்போது அம்பலமாகியுள்ளது.

Story first published: Tuesday, May 2, 2017, 9:45 [IST]

Delhi police has started enquiry about Dinakaran’s International network.

