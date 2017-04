ஆர்கே.நகர் தேர்தல் ரத்து விவகாரம்: ஆளுநருடன் திமுகவினர் இன்று சந்திப்பு!

ஆர்கே நகர் இடைத்தேர்தல் ரத்து செய்யப்பட்டது தொடர்பாக திமுகவினர் இன்று ஆளுநரை சந்திக்கவுள்ளனர்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

DMK going to meet governor Vidya sagar rao today in Mumbai. They will talk about the cancelletion of the RK Nagar by election.