கருணாநிதியின் 94வது பிறந்த நாள் விழா... லாலு பிரசாத் யாதவுக்கு நேரில் அழைப்பிதழ் கொடுத்தார் கனிமொழி

திமுக தலைவர் கருணாநிதியின் 94வது பிறந்த நாள் விழாவிற்காக லாலு பிரசாத் யாதவுக்கு அக்கட்சியின் எம்பி கனிமொழி நேரில் சந்தித்து அழைப்பிதழ் கொடுத்தார்.

DMK MP Kanimozhi inviting Lalu prasad yadav for DMK Leader Karunanidhi's birth day and platinum jublee.

