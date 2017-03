டெல்லியில் கனிமொழி தலைமையில் திமுக மகளிரணி பேரணி..33% இடஒதுக்கீடு மசோதாவை நிறைவேற்றக் கோரி முழக்கம்

டெல்லியில் திமுக எம்பி கனிமொழி தலைமையில் 33% இடஒதுக்கீடு மசோதாவை நிறைவேற்றக்கோரி அக்கட்சி மகளிர் அணியினர் பேரணி நடத்தினர்.

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Monday, March 20, 2017, 13:21 [IST]

English summary

DMK women's team held rally in Delhi. they were urging to pass 33% reservation bill.