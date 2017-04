அங்கிட்டு எதிர்ப்பு கோஷம்... இங்கிட்டு நண்பேன்டா வேஷம்: திமுக, பாமகவை கலாய்த்த அமித்ஷா!

தமிழகத்தில் பாஜகவை எதிர்க்கும் திமுகவும், பாமகவும் டெல்லிக்கு வந்தால் தங்களுடன் இணக்கமாக உள்ளதாகவும், இரு கட்சிகளும் இரட்டை வேடம் போடுவதாகவும் பாஜக தேசிய தலைவர் அமித் ஷா கட்சி கூட்டம் ஒன்றி கிண்டலடித்

English summary

PMK and DMK have good relationship when they are in Delhi,. If they go to Tamil Nadu, they follow anti BJP stand. They are doing double role, says Amit Shah.