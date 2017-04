போலீஸே ஆர்கே நகரில் பணப்பட்டுவாடா செய்கிறது - திருச்சி சிவா திடுக் புகார்

தமிழக காவல்துறையினரே தினகரனுக்காக பணபட்டுவாடா செய்கின்றனர் என டெல்லியில் உள்ள தலைமை தேர்தல் ஆணையத்தில் திருச்சி சிவா எம்.பி புகார் மனு அளித்துள்ளார்.

English summary

Dmk Rajyasabha MP Trichy Siva, gave a complaint in chief election office in delhi. He stated that police officers distributing money to voters in RK nagar.