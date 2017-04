24 மணிநேர தடையில்லா மின்சாரத்தை வழங்க மின்சாரத்துறை எப்படி நிதி பெறுகிறது தெரியுமா?

நாட்டிலுள்ள பல்வேறு மின்சார வினியோக நிறுவனங்கள் நஷ்டத்தில் இயங்கி வந்த நிலை மாறி, சிறப்பாக செயல்பட மத்திய அரசு புதிதாக கொண்டுவந்துள்ள உதய் திட்டம் பெரும் பலனளிக்கும் என கூறப்படுகிறது.

English summary

According to Dr. AK Verma, IFS Joint Secretary, Ministry of Power, Government of India, Power sector is likely to attract around $ 1 trillion in investments by 2030 across segments such as coal - based and renewable power.