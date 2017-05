என்னை பார்த்தா அப்படியா தெரிகிறது?: மனநல பரிசோதனைக்கு சம்மதிக்க மாட்டேன்: நீதிபதி கர்ணன் அதிரடி

உச்சநீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ள நிலையில், மன நல பரிசோதனைக்கு உட்படப்போவதில்லை என்று கர்ணன் கூறியுள்ளது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Hours after the Supreme Court asked doctors to examine Justice Karnan's mental stability, the Calcutta high court judge lashed out at the court. Justice Karnan pointedly refused to undergo any medical treatment. He even deemed the medical examination a ploy to facing charges under atrocities act.