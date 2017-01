பக்தருடன் 600 கி.மீ தூரம் சபரிமலைக்கு பாத யாத்திரை சென்ற நாய்! கேரளாவில் நெகிழ்ச்சி

கேரளாவைச் சேர்ந்த நாய் ஒன்று சபரிமலைக்கு நடந்து சென்ற பக்தருடன் தானும் யாத்திரை சென்றுள்ளது. ஏறத்தாழ 600 கிலோ மீட்டர் தூரத்துக்கு அந்த நாய் நடந்து சென்றுள்ளது.

English summary

A dog walked 600 kilo meters to sabarimala with a pilgirim named Naveen in kerala. Naveen kept a name to the dog as Malu. He Brought that dog with him to his home.