முத்தலாக் விவகாரத்தில் அரசியல் வேண்டாம்.. இஸ்லாமியர்களுக்கு மோடி வேண்டுகோள்!

முத்தலாக் கூறி விவாகரத்து செய்யும் முறைக்கு எதிராக இஸ்லாமிய அறிஞர்கள் உரிய நடவடிக்கையை எடுப்பார்கள் என்று பிரதமர் மோடி நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

Making a pitch for justice for Muslim women, Prime Minister Narendra Modi today called upon reformers from the Muslim community to "come forward to protect daughters from the ill-effects" of triple talaq and urged them "to not allow the issue to get politicised".