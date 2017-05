நினைவுச் சின்னம் வேண்டாம்...என் நினைவாக மரங்கள் நடுங்கள் - அனில் மாதவ் தவே கடைசி ஆசை

என் நினைவாக மரங்கள் நடுங்கள் என மறைந்த அமைச்சர் அனில் மாதவ் தவே தனது கடைசி விருப்பமாக கூறியுள்ளார்.

English summary

If people want to do something to honour me and my work, please plant saplings and make sure they survive. Work towards conservation of rivers and their tributaries. All this should be done without using my name said Anil Dave.