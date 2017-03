ஐடி துறையில் பணியாற்றும் பெண்களுக்கு நைட் ஷிப்ட் கூடாது.. கர்நாடக சட்டசபை குழு பரிந்துரை

பெண்களின் பாதுகாப்பை கருத்தில் கொண்டு கர்நாடக மாநிலத்தில் உள்ள நகரங்களில் தகவல் தொழில்நுட்பம் மற்றும உயிரி தொழில்நுட்பம் ஆகிய பிரிவுகளில் பணியாற்றும் பெண்களுக்கு இனி இரவுப் பணி கிடையாது.

English summary

There should be no night shifts for women working in Information and Bio-Technology companies, a legislature panel in Karnataka has said.