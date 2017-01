ரெஸ்டாரண்டுகளில் சேவை பிடிக்கவில்லையா..?, சேவை கட்டணம் செலுத்த வேண்டாம்!

நுகர்வோர் விவகாரத்துறை வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், வாடிக்கையாளர்களுக்கு திருப்தி ஏற்பட்டால் மட்டும் சேவை கட்டணத்தை செலுத்தினால் போதும் என குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

English summary

Unhappy with the service at restaurants? You can now refuse to pay the service fee that is charged on your bill. The government says that the service charge which ranges between 5 to 20 per cent and is added to bill instead of tips cannot be mandatorily applied by restaurants.