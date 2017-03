சசி, ஓ.பி.எஸ் அணிகளுக்கு தலா ஒன்றரை மணி நேரம்தான் டைம்.. சின்னம் பற்றி மட்டுமே வாதிட உத்தரவு!

இரட்டை இலை சின்னம் பற்றி மட்டுமே வாதங்களை முன்வைக்க இரண்டு தரப்புக்கும் தேர்தல் ஆணையம் அறிவுரை கூறியுள்ளார். தேவையற்ற நேர விரயத்தை தவிர்க்க தேர்தல் ஆணையர் இவ்வாறு கேட்டுக்கொண்டுள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Election commission allots One and half hours for each group of AIADMK, says sources.