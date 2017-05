குடிபோதையில் வாகனம் ஓட்டுபவர் மனித வெடிகுண்டுக்கு ஒப்பானவர்﻿: டெல்லி கோர்ட் கண்டனம்

குடிபோதையில் வாகனம் ஓட்டு பவர், தற்கொலைக்கு தயாராக இருக்கும் மனித வெடிகுண்டுக்கு ஒப்பானவர் என்று டெல்லி நீதிமன்றம் கூறியுள்ளது.

English summary

A drunken driver is just like a "live suicidal human bomb", a Delhi court has observed while upholding a six-day jail sentence awarded to a man for drunken driving.