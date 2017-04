எனிக்கு ஒரு பாட்டில் வேணும் சாரே..கால்கடுக்க 5 மணி நேரம் கியூ வில் நிற்கும் கேரளத்து "குடிமோன்கள்"

உச்சநீதிமன்ற உத்தரவால் கேரளாவில் டாஸ்மாக் கடைகள் முன்பு உள்ள கியூவில் 5 மணி நேரத்துக்கும் மேலாக கால் கடுக்க குடிகாரர்கள் காத்திருந்தனர்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Drunkers in Kerala were on Sunday forced to wait for three-to-five hours to get hold of a of liquor leading to traffic snarls at many places, as nearly a quarter of the state-owned retail liquor outlets had to shut down following a Supreme Court ban.