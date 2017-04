குரியனுக்கு இருக்கும் உணர்வு கூட இந்த மத்திய பாஜக அரசுக்கு இல்லையே!

டெல்லியில் இத்தனை நாட்களாக போராடும் தமிழக விவசாயிகளை ஏன் மத்திய அமைச்சர் சென்று பார்க்கவில்லை என்று ராஜ்யசபா துணை சபாநாயகர் குரியன் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

English summary

Dy. Speaker Kurien asked the govt to talk to TN farmers to end their agitation in Rajya Sabha.