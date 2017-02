உத்தர்கண்டில் சக்தி வாய்ந்த நிலநடுக்கம்: 30 விநாடிகள் நடுங்கிய வட இந்தியா

டெல்லியில் 5.8 ரிக்டர் அளவிலான நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டது. வட இந்தியாவின் பல பகுதிகளிலும் இது உணரப்பட்டது.

Earthquake in Delhi NCR. I pray for everyone's safety

Story first published: Monday, February 6, 2017, 23:06 [IST]

English summary

Epicentre of earthquake measuring 5.8 magnitude on Richter Scale was in Rudraprayag of Uttarakhand