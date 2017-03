இன்று காலை அந்தமான் நிக்கோபர் தீவில் நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டுள்ளது. அந்த நிலநடுக்கம் ரிக்டர் அளவுகளில் 5.9ஆக பதிவாகியுள்ளது.

English summary

In Andaman Nicobar islands, earthquake measuring 5.9 on Richter Scale. No details about destruction at that place