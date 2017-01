இந்தியா-மியான்மர் எல்லையில் நிலநடுக்கம்! அருணாசல பிரதேசமும் அதிர்ந்தது

இந்தியா- மியான்மர் எல்லையில் இன்று அதிகாலை நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டது. இதனால் அருணாசல பிரதேசமும் அதிர்ந்தது.

English summary

Earthquake tremors of 5.4 magnitude was felt in Myanmar- India border region at around 12:20 AM.