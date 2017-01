உபி, பஞ்சாப் உட்பட 5 மாநில சட்டசபை தேர்தல் தேதி நாளை மாலை அறிவிப்பு!

உபி, பஞ்சாப் உட்பட 5 மாநில சட்டசபைகளின் தேர்தல் தேதி நாளை அறிவிக்கப்படுகிறது. டெல்லியில் நாளை மாலை தேர்தல் ஆணையம் இந்த அறிவிப்பை வெளியிடுகிறது.

English summary

The Election Commission of India will announce the Five State Assembly elections dates tomorrow.