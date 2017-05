இரட்டை இலை பெற லஞ்சம்... மேலும் ஒரு ஹவாலா ஏஜென்ட் கைது

இரட்டை இலை சின்னத்தை பெற லஞ்சம் கொடுத்த வழக்கில் மேலும் ஒரு ஹவாலா ஏஜென்ட் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

The Delhi Crime branch police have arrested another hawala operator who is suspected to have help TTV Dinakaran and Sukesh Chandrasekhar in the Election commission bribery case.