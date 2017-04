டிடிவி தினகரனை கஸ்டடியில் எடுக்கிறது போலீஸ்? அடுத்து விவேக் ஜெயராமனுக்கு காப்பு ரெடி

கைது செய்யப்பட்டுள்ள டிடிவி தினகரனை கஸ்டடியில் எடுக்க டெல்லி போலீஸ் திட்டமிட்டுள்ளது. இவரைத் தொடர்ந்து விவேக் ஜெயராமனை தூக்கவும் டெல்லி திட்டமிட்டுள்ளது.

English summary

Delhi police will seek to custody for TTV Dinakaran in Election Commisson bribe case.