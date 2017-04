தினகரன் கொடுத்த பணத்தை சுகேஷுக்கு கைமாற்றி விட்ட ஹவாலா கும்பல்!

இரட்டை இலை சின்ன விவகாரத்தில் டிடிவி தினகரன் கொடுத்த பணத்தை சுகேஷுக்கு கொடுத்தது ஹவாலா கும்பல் என்று விசாரணையில் தெரியவந்தது.

English summary

While TTV Dinakaran admission of meeting with conman Sukesh Chandrasekhar was one of the main grounds for the arrest, a hawala transaction which he allegedly made was the turning point.