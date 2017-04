அதிமுக உறுப்பினர் அட்டையை முன்வைத்து புதிய பஞ்சாயத்து- சசி கோஷ்டிக்கு காத்திருக்கும் மரண அடி!

சசிகலா முதலில் அதிமுக அடிப்படை உறுப்பினர்தானா? அதில் உள்ளது ஜெயலலிதாவின் கையெழுத்தா? என்கிற சசிகலா புஷ்பாவின் மனு மீதும் வரும் 17-ந் தேதி விசாரணை நடைபெற உள்ளது.

English summary

The Election Commission will examine the Rajya Sabha MP Sasikala Pushpa's complaint against Sasikala Natarajan as ADMK Member.