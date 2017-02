பொதுச்செயலர் பதவி தொடர்பாக தேர்தல் ஆணையம் அனுப்பிய நோட்டீஸ் சசிகலாவிடம் வழங்கப்பட்டது.

English summary

Election commission has send notice to Sasikala on her election of General Secretary of ADMK