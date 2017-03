மின்கம்பம் சின்னத்தை இரட்டை இலை போல காட்டுவதாக புகார்:மதுசூதனனுக்கு தேர்தல் ஆணையம் நோட்டீஸ்

அதிமுக புரட்சித்தலைவி அம்மா கட்சி வேட்பாளர் மதுசூதனனுக்கு தேர்தல் ஆணையம் நோட்டீஸ் அனுப்பியுள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Friday, March 31, 2017, 21:46 [IST]

English summary

Election Commission today issues notice on ops team R.K.Nagar candidate Madhusudhanan for issue of sympol.